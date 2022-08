Onrustig na afloop van boerenmanifestatie bij stadhuis Almelo

Een groep mensen verstoorde de openbare orde, aldus de gemeente. Op een video op Twitter is te zien dat een groep slaags raakt met de politie. Er zijn een paar boerenzakdoeken te zien, maar wie de mensen zijn en of het boeren zijn, is onduidelijk. Op een foto is te zien dat ook voorman van Viruswaarheid Willem Engel aanwezig was. Hij verzette zich de afgelopen jaren tegen het coronabeleid van de overheid.

Boeren en hun sympathisanten deelden aan de kade voor het stadhuis hutspot met rookworst uit. Volgens de gemeente was er voor de manifestatie geen aanvraag gedaan, maar kon die onder een aantal voorwaarden toch doorgaan.

Voorman van Viruswaarheid Willem Engel was in Almelo. Ⓒ GinoPress

Lokale media meldden eerder dat het grootste deel van de demonstranten wegging toen de boerenmanifestatie op last van de gemeente tussen 12.00 en 12.30 uur afgelopen moest zijn. Een groepje, volgens De Stentor "vooral burgers", bleef echter achter.

Burgemeester Gerritsen had zondagavond besloten dat de demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet onder voorwaarden door mocht gaan maandagochtend. Er mochten maximaal vijfhonderd mensen en twee landbouwvoertuigen aanwezig zijn bij het stadhuis in Almelo. De manifestatie, waarbij hutspot met rookworst werd uitgedeeld, mocht tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden op een strook aan de Haven Noordzijde. Op die kademuur is een omgekeerde Nederlandse vlag geschilderd met de tekst 'zonder boer geen voer'.