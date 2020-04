Tragische situaties thuiszorg: ’Hulp zonder overleg stopgezet’

Sommige mensen van wie de thuiszorg is opgezegd zijn wanhopig, zegt Patiëntenfederatie Nederland. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Amsterdam - Bij een derde van de mensen die thuiszorg of ondersteuning ontvingen van een wijkverpleegkundige heeft de overkoepelende organisatie zonder overleg besloten in verband met corona minder of geen zorg te verlenen. Dat leidt tot soms zeer schrijnende situaties, zo blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. De federatie heeft zelfs meldingen van personen die het zonder extra hulp niet meer zien zitten.