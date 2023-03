Zwaargewonde na vechtpartij Eindhoven: slachtoffer nog niet aanspreekbaar

Het Openbaar Ministerie maakte na afloop van de voorgeleiding meer bekend over de vechtpartij. Volgens het OM hebben de vier verdachten het slachtoffer, terwijl hij op de grond lag, geschopt en geslagen. De man deed op dat moment niets en bleef uiteindelijk roerloos liggen. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

De vechtpartij was in de nacht van zaterdag op zondag. Rond 04.00 uur was er een confrontatie tussen twee groepen op de Grote Berg in de wijk De Bergen.