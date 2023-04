Premium Het beste van De Telegraaf

’Dat er onschuldige bewoners zijn, nemen ze op de koop toe’ Excessief geweld Rotterdam groeit: politie slaat alarm na reeks aanslagen

Door Gerda Frankenhuis

Bij een portiekflat aan de Rosestraat in Rotterdam is door een explosie een compleet portiek verwoest Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - De Rotterdamse politie stelt dat het een wonder is dat er geen doden of zwaargewonden zijn gevallen bij de reeks aanslagen op panden waar de Maasstad onder gebukt gaat. „De explosieven die worden gebruikt, zijn zo zwaar dat die metalen brievenbussen splijten, waardoor messen ontstaan die overal doorheen gaan”, zegt Wim Hoek, portefeuillehouder excessief geweld van de Rotterdamse politie.