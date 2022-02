Bijna 78.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Amsterdam noteerde in de afgelopen dag 2827 positieve tests. Daarna volgt Breda met 2347 nieuwe gevallen, maar daar kunnen ook veel nameldingen tussen zitten. Op zondag waren er in Breda namelijk slechts 175 positieve tests. Daarna volgen Den Haag (1841), Utrecht (1796) en Leiden (1341). In Rotterdam zijn 1055 bevestigde besmettingen geregistreerd, goed voor een tiende plaats. Schiermonnikoog had als enige gemeente geen positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen blijft ongeveer op hetzelfde niveau schommelen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM vier meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Haarlem, iemand uit Landgraaf en iemand uit de regio Amsterdam-Amstelland waarvan de woonplaats niet bekend is. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 65 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 9 per dag.

Ziekenhuizen

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen met 149 tot 1493. Dat is de grootste stijging sinds eind 2020, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen de opnamecijfers wel vaker hoger dan de rest van de week, maar een dergelijke grote toename kwam sinds 29 december 2020 dus niet meer voor. In de voorgaande drie dagen daalde het aantal patiënten met corona onder de leden juist, met in totaal 42. Het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen is nog altijd relatief laag. Ter vergelijking: half december waren het er nog ruim duizend meer dan nu.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1279 patiënten met corona, 146 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 3 tot 214.

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer zou toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant. Een duidelijke verklaring voor de plotselinge stijging van maandag is er niet. Ziekenhuizen gaven eerder aan dat veel opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak waren opgenomen. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis komen met bijvoorbeeld buikklachten of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt in hun rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Afgelopen etmaal werden er 154 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 14 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 34 meer dan een dag eerder.

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid over het land. Zondag zijn 5 mensen verplaatst naar een andere regio, zaterdag waren dit er 3 en vrijdag 6.