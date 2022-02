Grootste toename coronapatiënten in ziekenhuizen sinds eind 2020

Op maandagen liggen de opnamecijfers wel vaker hoger dan de rest van de week, maar een dergelijke grote toename is sinds 29 december 2020 niet meer voorgekomen. In de voorgaande drie dagen daalde het aantal patiënten met corona onder de leden juist, met in totaal 42.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1279 patiënten met corona, 146 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 3 tot 214.

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer zou toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant. Een duidelijke verklaring voor de plotselinge stijging van maandag is er vooralsnog niet. Ziekenhuizen gaven eerder wel aan dat veel opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak waren opgenomen. Het LCPS maakt in hun rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Afgelopen etmaal werden er 154 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 14 nieuwe opnames.