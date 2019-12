Hulpverleners houden hun hart vast voor komende jaarwisseling

Door dronken feestpubliek moeten politieagenten in Groningen tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 de brandweer begeleiden zodat die ongehinderd kan blussen. Zelfs de ME stond paraat. Ⓒ Novum RegioFoto

AMSTERDAM - Iedere jaarwisseling is het weer raak: niemand weet vooraf waar, maar her en der worden hulpverleners belaagd door relschoppers of bekogeld met vuurwerk. Het is een pieknacht, maar de problemen zijn breder. Want ook gedurende het jaar gaat het geregeld mis. Dankzij drie Haagse agenten is er nu wetgeving die het hinderen van hulpverleners strafbaar stelt.