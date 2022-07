Opnieuw 350 passagiers vast op Thalys-trein, grote vertragingen voor treinverkeer

Door de schade aan de locomotief komt er rook vrij. Om veiligheidsredenen moest de trein volledig tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit worden afgesloten. Dat betekent onder meer dat de ongeveer 350 passagiers niet langer airconditioning hebben. „De deuren van de trein zijn geopend en er is water uitgedeeld”, zei de woordvoerster. De brandweer is ter plaatse, voegde ze eraan toe.

De spoorwegmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden om passagiers te evacueren. „De trein zit vast op een spoorwegknooppunt, wat de evacuatie bemoeilijkt. Maar we proberen ze zo snel mogelijk te evacueren”, aldus nog de woordvoerder.

Vertragingen

De stroomonderbreking heeft ook gevolgen voor andere treinen van Thalys, die ook moesten worden stilgezet met uitgeschakelde airconditioning. Opnieuw werden de treindeuren geopend en werd er water uitgedeeld. „We doen alles wat we kunnen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen”, verzekerde de woordvoerster.

Heel wat reizigers uitten hun frustratie al op sociale media. „Deze reis met de Thalys startte al met vertragingen in Brussel door een botsing met een dier op de sporen. Kort daarna reden we weer verder, maar moesten we opnieuw stoppen omdat de trein voor ons problemen had. Nu keren we terug naar Brussel”, schrijft iemand op Twitter. Ook andere mensen zijn ongerust. Ze kregen te horen dat er een probleem is met de batterij en dat die gereset moet worden.