Buren traceren gestolen invalidenwagen van Jacob: ’Op nog geen honderd meter van mijn huis’

De diefstal van de met handbesturing uitgeruste Ford Tourneo Connect in de nacht van donderdag 10 augustus op 11 augustus was een klap in het gezicht van Zuurmond. Hij is afhankelijk van de auto om eropuit te gaan. „Buren zagen bij toeval een auto die leek op mijn Ford en besloten om terug te rijden. Het bleek inderdaad om mijn auto te gaan. Ik vermoed dat de dieven de ingewikkeldheid van de besturing van mijn aangepaste auto hebben onderschat.”

Nieuwe sloten en gps-tracker

Zuurmond is enorm opgelucht dat zijn wagen weer terug is. Hoewel de boeven ook pinpassen stalen en geld opnamen, een telefoonoplader meenamen en een greep in de ijskast deden, was de diefstal van de volledig aangepaste auto het meest pijnlijk voor hem. „Een diefstal is überhaupt heel erg, maar stelen van een gehandicapte die afhankelijk is van een aangepaste auto, doet mij veel verdriet”, zei hij afgelopen weekend tegen De Telegraaf. De auto staat inmiddels weer op zijn vertrouwde plek geparkeerd. „De sloten zijn vervangen, ook van mijn woning, en de auto is inmiddels voorzien van een gps-tracker”, zegt Zuurmond. „Gelukkig was er niets gestolen uit de auto.” Het politieonderzoek is nog gaande. „Er is geen schade aan de auto aangetroffen”, laat een woordvoerder weten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Uitstapje

Omdat de boeven amper honderd meter verderop, aan de Potgieterlaan, de auto hebben weggezet, is de kans op sporen klein. „Uit het onderzoek in mijn woning bleek al dat zij handschoenen droegen. Ik hoop dat de daders snel worden gegrepen voordat andere mensen het slachtoffer worden”, aldus Zuurmond, die vermoedt dat het om georganiseerde criminelen ging. „Ze wisten precies waar alles lag. Van de autosleutel tot mijn telefoonoplader.” De Voorburger wil het ’hoofdstuk nu proberen af te sluiten’. „Het wordt mooi weer en ik ga een leuk uitstapje doen met de auto deze week.”