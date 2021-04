LIVE | Storing in de CoronaCheck-app is verholpen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

11.05 - Storing in de CoronaCheck-app is verholpen

De storing in de CoronaCheck-app waardoor niet iedereen een testbewijs kreeg die toegang geeft tot een Fieldlab-evenement is dit weekend verholpen. Testen voor Toegang meldt dat bezoekers die geen bewijs op hun app hadden wel met een geprinte QR-code naar uitjes konden.

Ook moesten 150 mensen langer dan een dag wachten op een sneltestuitslag, die normaal binnen een half uur bekend is. Dat kwam door een storing van een paar minuten bij Need Health Care, het bedrijf dat de testen uitvoert en verwerkt. Deze storing is ook verholpen.

De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, had moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen. Een achtenaam als ’t Hart werd niet herkend. Een woordvoerder van Testen voor Toegang laat weten dat het om uitzonderlijke gevallen ging.

In het vervolg kan iedereen weer een QR-code laten scannen met de app en zo naar evenementen. Testen voor Toegang zegt dat het bedrijf niet vaker zal werken met geprinte bewijzen, omdat het dan moeilijker is om te controleren of het testbewijs daadwerkelijk van de bezoeker is die deze laat zien.

9.00 - Eerst coronaprikken voor deel jongeren uit medische risicogroep

Een deel van de jongeren uit medische risicogroepen wordt vanaf maandag met voorrang gevaccineerd tegen Covid-19. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas.

Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ⓒ ANP/HH

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. In kleinere instellingen begint de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams deze week. Jongeren die in grote instellingen wonen worden vanaf volgende week door hun instellingsarts gevaccineerd. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van de GGD.

Op 9 april had de Gezondheidsraad geadviseerd om deze doelgroep met voorrang te vaccineren.

6.30 - Nederland ontvangt eerste versnelde levering coronavaccin Pfizer

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie.

Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week.

De weken erna levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een ruime 140.000 meer per week dan gepland.

In week 22 (vanaf 31 mei) komen er meer dan een miljoen doses onze kant op, dat zijn er zo’n 230.000 extra. Dat aantal blijft ongeveer gelijk tot het einde van juni.

In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

2.33 - Ex-president Peru test positief ondanks voordringen voor vaccin

De voormalig president van Peru, Martín Vizcarra, is positief getest op het coronavirus, ondanks dat hij een half jaar geleden al is ingeënt. Vizcarra zou in oktober vorig jaar hebben voorgedrongen bij het krijgen van een vaccin, wat leidde tot een politieke rel in het land.

„Hoewel we voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het virus niet op te lopen, zijn mijn vrouw en ik positief getest op Covid-19. Mijn familie zit in isolatie. Laten we waakzaam blijven”, schreef de oud-president zondag op Twitter.

Vizcarra werd eerder deze maand voor tien jaar verbannen van het vervullen van een openbaar ambt, nadat hij zijn macht zou hebben misbruikt om voor te dringen voor een coronaprik. Het Peruaanse congres besloot hem unaniem te verbannen.