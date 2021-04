LIVE | Turkije komende weken vrijwel helemaal op slot

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

22.00 uur - Turkije nagenoeg op slot

Turkije gaat in de strijd tegen corona de komende weken vrijwel helemaal op slot. Van donderdag 29 april tot 17 mei geldt er een nationale lockdown waarbij de scholen en winkelcentra dicht zijn. Restaurants mogen alleen open blijven voor bezorging. Voor een reis naar een andere stad heb je toestemming nodig van de autoriteiten.

De lockdown geldt dus tot na de ramadan, de islamitische vastentijd. De traditionele gemeenschappelijke maaltijden waren al verboden.

Bij de aankondiging van de maatregelen wees president Erdogan op het stijgende aantal besmettingen en sterfgevallen. Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de 5000 per dag of anders een enorme prijs betalen, zei hij. Het regime in Ankara zag zich al gedwongen eind maart maatregelen aan te scherpen, nadat ze een maand daarvoor nog waren versoepeld.

19.15 uur - Druk op Franse ic’s terug op niveau eerste golf

Het aantal coronapatiënten op intensivecareafdelingen van Franse ziekenhuizen is weer op hetzelfde niveau als een jaar geleden tijdens de eerste coronagolf. Met in totaal 6001 gevallen op de ic’s is de grens van 6000 overschreden, voor het eerst sinds 17 april 2020, melden de autoriteiten.

De jongste piek komt op de dag dat in Frankrijk enkele coronamaatregelen zijn versoepeld. Basisscholen en kinderdagverblijven gingen weer open. In regio’s met veel coronagevallen, zoals Parijs en omgeving, zijn nog wel beperkingen. Verder geldt dat een school meteen moet sluiten als er een besmetting wordt vastgesteld.

Het is de bedoeling dat middelbare scholen volgende week hun deuren openen. Ook kunnen inwoners vanaf 3 mei weer op reis in Frankrijk. De onpopulaire avondklok vanaf 19.00 uur blijft nog gelden, maar kan binnenkort iets worden ingekort, aldus president Emmanuel Macron.

16.50 uur - Corona-uitbraak in Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Zestien patiënten en elf medewerkers van de locatie Purmerend van het Dijklander Ziekenhuis zijn besmet geraakt met het coronavirus. Op de afdeling neurologie werd vorige week een patiënt positief getest op corona. Bij nadere onderzoeken en tests bleken er uiteindelijk dus 27 mensen corona te hebben opgelopen, ook op de nabijgelegen afdeling cardiologie.

Er zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen, aldus het Dijklander. Zo zijn genoemde afdelingen gesplitst in verschillende delen, voor patiënten die negatief getest zijn, patiënten die nog wachten op een uitslag en patiënten die positief getest zijn. De positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine.

„Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat dit bij ons op deze schaal gebeurt. Patiënten kunnen er op vertrouwen dat we alles doen voor hun en onze veiligheid”, aldus Jeroen Muller, voorzitter van de raad van bestuur op de site van het ziekenhuis.

Het merendeel van de besmette patiënten is inmiddels met ontslag, meldt het hospitaal. Alle patiënten die kamergenoot zijn of zijn geweest van positief geteste patiënten, zijn door het Dijklander Ziekenhuis op de hoogte gesteld en krijgen een test aangeboden. Patiënten die naar een andere zorginstelling zijn gegaan, zijn daar geïnformeerd.

15.45 uur - Vakantiegangers kunnen naar Cyprus zonder quarantaine

Vakantieland Cyprus maakt het makkelijker voor toeristen en andere bezoekers om het land binnen te komen. Zij hoeven vanaf 10 mei niet meer in quarantaine na aankomst. Een coronavaccinatiebewijs of een negatieve PCR-coronatest van maximaal drie dagen oud zijn vanaf die datum voldoende, maakten de autoriteiten van het eiland in de Middellandse Zee bekend.

Ⓒ AP

De quarantaineverplichting vervalt voor reizigers uit zo’n 65 landen waaronder veel Europese landen, de Verenigde Staten en Israël. Ook Nederlanders kunnen makkelijker naar Cyprus. Voor het land is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. De sector leed vorig jaar zwaar onder de coronacrisis.

15.30 uur - Gros van basisscholen heeft nog geen sneltesten ontvangen

Ruim 95 procent van de basisscholen heeft nog geen sneltesten ontvangen, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder achthonderd scholen. De schoolleiders vinden het onhandig dat de testen nog niet geleverd zijn, omdat het de komende weken meivakantie is en er dan bijna geen personeel aanwezig is op de scholen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ginopress

De sneltesten zijn bedoeld voor de leraren van de scholen. Het ministerie van Volksgezondheid had volgens de AVS beloofd om alle testen voor 4 mei bezorgd te hebben.

Ruim 70 procent van de ondervraagde directeuren zegt zich zorgen te maken nu de naschoolse opvang weer opengaat en kinderen uit verschillende scholen en groepen samenkomen. In Nederland zijn ongeveer 6700 basisscholen.

Het ministerie is vorige week dinsdag begonnen met het leveren van sneltesten aan basisscholen. Na een week heeft 5 procent van de scholen die ontvangen.

Volgens de AVS waren de afgelopen twee weken 81 procent van de leerlingen en 89 procent van de leraren op school. Dat is iets meer dan de weken ervoor. In totaal werd op ruim de helft van de basisscholen een op de vijf klassen naar huis gestuurd vanwege corona-gerelateerde oorzaken. Dat is ongeveer gelijk aan de periode daarvoor. Het aantal scholen dat alle klassen naar huis stuurde lag op 2,2 procent, de weken ervoor was dat 1 procent.

13.59 - EU sleept AstraZeneca voor de rechter om trage levering vaccins

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen vaccinmaker AstraZeneca. De Brits-Zweedse farmaceut levert al maanden veel minder coronavaccins dan is afgesproken, zo licht een commissiewoordvoerder het besluit toe. De commissie en de 27 EU-landen willen dat de farmaceut zich aan het contract houdt en versneld de beloofde doses levert.

Ⓒ AFP

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal voldoet de Brits-Zweedse fabrikant bij lange na niet aan zijn verplichtingen. Vrees om de verstandhouding met de farmaceut op het spel te zetten is er volgens een EU-bron niet. Die is al voorgoed verzuurd.

Een handvol EU-landen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, zag een gang naar de rechter aanvankelijk niet zo zitten. Ze wilden vooral samenwerken met het bedrijf om toch aan de beloofde vaccins te komen.

De Verenigde Staten gaan hun coronavaccins van AstraZeneca aan andere landen geven. Het gaat om 60 miljoen doses die worden verstrekt zodra ze beschikbaar komen, aldus een corona-adviseur van de Amerikaanse regering.

De autoriteiten buigen zich eerst nog over de veiligheid, melden Amerikaanse media. Het Witte Huis kondigde vorige maand al aan ongeveer 4 miljoen AstraZeneca-doses naar Canada en Mexico te sturen. En de regering-Biden staat onder toenemende druk het vaccin ook met India en andere landen te delen.

11.05 - Storing in de CoronaCheck-app is verholpen

De storing in de CoronaCheck-app waardoor niet iedereen een testbewijs kreeg die toegang geeft tot een Testen voor Toegang-evenement is dit weekend verholpen. Testen voor Toegang meldt dat bezoekers die geen bewijs op hun app hadden wel met een geprinte QR-code naar uitjes konden.

Ook moesten 150 mensen langer dan een dag wachten op een sneltestuitslag, die normaal binnen een half uur bekend is. Dat kwam door een storing van een paar minuten bij Lead Healthcare, het bedrijf dat de testen uitvoert en verwerkt. Deze storing is ook verholpen.

Ⓒ ANP/HH

De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, had moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen. Een achtenaam als ’t Hart werd niet herkend. Een woordvoerder van Testen voor Toegang laat weten dat het om uitzonderlijke gevallen ging.

In het vervolg kan iedereen weer een QR-code laten scannen met de app en zo naar evenementen. Testen voor Toegang zegt dat het bedrijf niet vaker zal werken met geprinte bewijzen, omdat het dan moeilijker is om te controleren of het testbewijs daadwerkelijk van de bezoeker is die deze laat zien.

9.00 - Eerst coronaprikken voor deel jongeren uit medische risicogroep

Een deel van de jongeren uit medische risicogroepen wordt vanaf maandag met voorrang gevaccineerd tegen Covid-19. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas.

Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ⓒ ANP/HH

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. In kleinere instellingen begint de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams deze week. Jongeren die in grote instellingen wonen worden vanaf volgende week door hun instellingsarts gevaccineerd. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van de GGD.

Op 9 april had de Gezondheidsraad geadviseerd om deze doelgroep met voorrang te vaccineren.

6.30 - Nederland ontvangt eerste versnelde levering coronavaccin Pfizer

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie.

Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week.

De weken erna levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een ruime 140.000 meer per week dan gepland.

In week 22 (vanaf 31 mei) komen er meer dan een miljoen doses onze kant op, dat zijn er zo’n 230.000 extra. Dat aantal blijft ongeveer gelijk tot het einde van juni.

In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

2.33 - Ex-president Peru test positief ondanks voordringen voor vaccin

De voormalig president van Peru, Martín Vizcarra, is positief getest op het coronavirus, ondanks dat hij een half jaar geleden al is ingeënt. Vizcarra zou in oktober vorig jaar hebben voorgedrongen bij het krijgen van een vaccin, wat leidde tot een politieke rel in het land.

„Hoewel we voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het virus niet op te lopen, zijn mijn vrouw en ik positief getest op Covid-19. Mijn familie zit in isolatie. Laten we waakzaam blijven”, schreef de oud-president zondag op Twitter.

Vizcarra werd eerder deze maand voor tien jaar verbannen van het vervullen van een openbaar ambt, nadat hij zijn macht zou hebben misbruikt om voor te dringen voor een coronaprik. Het Peruaanse congres besloot hem unaniem te verbannen.