Binnenland

Kind (2) vermoedelijk geraakt door verdwaalde kogel bij schietincident in Amsterdam

Een kind van twee jaar is maandagavond vermoedelijk geraakt door een verdwaalde kogel bij een schietincident in de buurt van metrostation Kraaiennest in Amsterdam. Het jonge slachtoffer is gewond met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest ter observatie de nacht blijven.