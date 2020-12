Vrijwilligers brengen licht in grauwe ouderentuin: ’Veel mooier om op kerstboom uit te kijken’

Aannemer Vincent Jansen in de hoogwerker terwijl hij de boom volhangt met lampjes. „Je hoopt dat, als je ooit zelf hier komt te zitten, iemand het ook voor jou doet.” Ⓒ ROBERT HOETINK

Winterswijk - Een kale dennenboom in de tuin van een bejaardenhuis. Dat moest beter kunnen, dachten ze in het Gelderse Winterswijk. Dus werd het idee geopperd om de boom vol te hangen met lampjes. Binnen een paar dagen was het geregeld, door vrijwilligers.