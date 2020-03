Keuzehulp voor levenseinde

Er was al een online keuzehulp gestart in 2017, maar deze wordt vanaf woensdag vernieuwd. Dat kan te maken hebben met de huidige ontwikkelingen waarbij mogelijk keuzes moeten worden gemaakt over behandelopties op de intensive care. Diverse huisartsen bellen kwetsbare patiënten uit hun praktijk nadat ziekenhuizen hebben verzocht dit gesprek aan te gaan. Dit leidt tot ongerustheid en Kamervragen. De keuzehulp zou deze groep daarbij moeten helpen.

De keuzehulp is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus MC in samenwerking met het NHG en patiëntenorganisaties. Ook op Thuisarts.nl zijn vragen over het levenseinde en corona in te zien. De keuzehulp geeft ook handvatten voor het opstellen van een wilsverklaring. ,,Iedereen kan gebruikmaken van de keuzehulp, al is het waarschijnlijk dat mensen met een chronische ziekte of oudere mensen hier eerder behoefte aan hebben.”

Volgens de ontwikkelaars is het toeval dat de vernieuwde keuzehulp juist in deze tijd van corona gelanceerd wordt. ,,Maar het biedt patiënten en (huis)artsen wel een mooie meerwaarde.”