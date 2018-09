Eindhoven viert feest: ’Heerlijke vernedering voor A’dammers’

Om 11.00 uur was het al een groot feest in de uitgaansstraat Stratumseind. Fans kwamen van heinde en verre om deze dag samen met hun clubgenoten te vieren. Zo vertrok Roel Huisintveld vanochtend samen met diens zoontje Romano uit de buurt van Nijmegen. „Hier leef je het hele jaar voor.” Henk Bakker reisde 200 kilometer vanuit de omgeving Giethoorn. „Dit is once in a lifetime.”

Hij gaat vanavond terug naar huis, om morgen weer de auto te pakken voor de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven. „Een van mijn vrienden moet vannacht om 04.00 uur weer aan de bak als vrachtwagenchauffeur, dus rij ik op en neer. Die huldiging wil ik niet missen.”

Het was afgeladen vol in Eindhoven. Ⓒ ANP

Joris Capos heeft gezorgd voor een lege agenda maandagochtend: hij heeft nog een rit terug naar zijn Flevoland voor de boeg. „Ik ben volgens mij een van de zeven seizoenskaarthouders van PSV in Flevoland. En dat met een geboren Amsterdammer als vader.”

Fakkels

De sfeer in de binnenstad bleef enthousiast en gemoedelijk. De mars vanaf Stratumseind naar het Philips Stadion was indrukwekkend. Met fakkels, spandoeken en liederen trokken honderden supporters door het centrum. Nanette (62) is een echte Eindhovense, maar ook zij is nog altijd onder de indruk van al het kabaal. „Ze waren om 11 uur al aan het feesten en zuipen!”

Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat PSV makkelijk twee stadions had kunnen vullen met supporters, aangezien duizenden mensen achterbleven in het centrum om de wedstrijden op schermen in en voor kroegen te bekijken, de gemeente had een groot scherm verboden. Patrick (49) beweerde zelfs dat iemand had gevraagd of hij zijn kaartje mocht overkopen voor 1500 euro, anderen hadden biedingen van 500 euro afgeslagen. „Ik peins er niet over.”

Jongensboek

Na de eerste twee doelpunten van de Eindhovenaren ging het centrum al los, maar toen de 3-0 werd gemaakt was het feest compleet. Iedereen, jong, oud, Brabants of elders vandaan, viel elkaar in de armen. „Dit is een jongensboek. Ik ben weggelopen na de 3-0. Je zou zeggen dat het dan wel goed zit, maar ik kon het echt niet meer aan”, vertelt Bakker.

Ook de 39-jarige Inger Janssen kon haar zenuwen amper bedwingen. „Ik ben maar op mijn handen gaan zitten, anders had ik echt al mijn nagels afgebeten.” Maar nu was ze klaar om ’een keivet feest te bouwen’.

Vernedering

Dat de haat tegen Ajax groot is, bleek de hele middag en avond. Het ’helemaal niets in Amsterdam’ klonk ieder half uur wel een keer en toen de Amsterdammers met de trein aankwamen op het station, werden zij met luide spreekkoren onthaald door de PSV’ers. Verschillende fans spraken na afloop over ’een heerlijke vernedering voor die Amsterdammers’.

Het feest zette zich na de wedstrijd nog urenlang voort in de binnenstad. Jeroen van den Elzen (20): „Dit gevoel valt met geen pen te beschrijven. Het is echt heerlijk.”

De winnaars. Ⓒ ANP