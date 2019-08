Chris krijgt dertien onnodige operaties

De Amerikaanse vrouw lijdt aan het syndroom van Münchausen by proxy. Dat is een aandoening waarbij iemand liegt of overdrijft over medische klachten. Bij zichzelf of bij iemand anders.

Toen de 10-jarige Christopher nog maar elf dagen oud was, bracht zijn moeder hem voor het eerst naar de dokter. Het was een voorbode: Kaylene Bowlen bracht de jongen uiteindelijk meer dan 320 keer naar een medicus. En dat terwijl hij al die tijd kerngezond was.

Christopher had op 8-jarige leeftijd al dertien operaties achter de rug en zat hij in een rolstoel, zo schrijft de Star-Telegram. Volgens zijn moeder kwam dat door de terminale ziektes die hij had: kanker en een zeldzame genetische aandoening.

Bowen slaagde erin verschillende doktoren te overtuigen van symptomen en klachten die de jongen niet had. De voedingssonde die ze hem gaf, leidde uiteindelijk wel tot verschillende inwendige bloedingen. Het slechte nieuws deelde ze steeds uitgebreid op Facebook. Ook startte ze een crowdfunding om geld in te zamelen voor haar zieke zoon. Die bracht meer dan 6.000 dollar op.

In 2017 werd zijn moeder uit de ouderlijke macht gezet. Artsen ontdekten dat Christopher helemaal geen kanker of andere ziektes had.

Afgelopen week verscheen Kaylene voor de rechter in Dallas County. Ze erkende schuldig te zijn aan al het leed. Er hangt haar twintig jaar cel boven het hoofd.

