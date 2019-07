Natuurbeschermers vernielen steenstapels Tenerife

Op een video is te zien dat tientallen vrijwilligers stenen doorgeven op Playa del Castillo San Felipe. Daar loopt de bouw van steenmannetjes, tumulo de piedras in het Spaans, volledig uit de hand. Er staan tientallen torens en dat is helemaal niet mooi of romantisch, maar desastreus voor de flora en fauna, klagen de steenbeulen. Volgens El País zijn ook andere stranden ontmanteld.

De stranden op Tenerife zijn befaamd voor de stenen bouwwerken. Toeristen dagen elkaar uit om de hoogste toren te maken en ook lokale bewoners laten hun sporen graag na, schrijft El País. Desondanks zijn natuurbeschermers er klaar mee.

Het bouwen van de torens veroorzaakt ’een verlies van het leefgebied voor planten en dieren, omdat onder elke steen een heel ecosysteem van gewervelde en ongewervelde diersoorten, bacteriën, korstmossen en schimmels bestaat’, zegt Matías Fonte, hoofd van de biologenvereniging van de Canarische Eilanden.

Zo zág het eruit. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Een andere academicus, een professor met geologie als specialisme, klaagt erover dat rotsen ’de boeken zijn waarin we de geschiedenis van de aarde lezen’ en die processen worden zo op onnatuurlijke wijze verstoord.

Bekijk hieronder hoe de stranden systematisch worden ontmanteld.