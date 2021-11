Één dag cel en taakstraf voor aanranders minderjarige pizzabezorger

De rechtbank van Alkmaar is van oordeel dat medeverdachte Michelle de K. uit Alkmaar (25) de pizzabezorger niet heeft aangeraakt en dat aanranding niet bewezen kan worden. Zij krijgt 1 dag cel en 60 uur taakstraf. Het Openbaar Ministerie had drie maanden celstraf tegen beide vrouwen geëist. De rechtbank vindt dat niet bewezen is dat de vrouwen een vooropgezet plan hadden de jongen aan te randen.

Geslachtsdeel

Volgens de dinsdag gedane uitspraak hebben de vrouwen vanuit een woning in Alkmaar pizza’s besteld. Bij het afleveren heeft Van der K. het slachtoffer „onverhoeds” door zijn kleding heen bij zijn geslachtsdeel gegrepen. De aanranding door Cato van der K. is gefilmd door De K. die het filmpje heeft doorgestuurd.

Volgens de rechtbank waren de seksuele bedoelingen van de vrouwen duidelijk: „Dat blijkt uit uitspraken van de vrouwen als: dit is mijn droom, dit is jouw droom, laten we hem waarmaken. Het slachtoffer is onverhoeds in zijn kruis gegrepen en werd gedwongen de ontuchtige handelingen te dulden.”

Grote impact

Het verweer van de advocaten van de vrouwen dat de jongen ouder oogde dan 18 jaar verwierp de rechtbank. „Ook als iemand er ouder uitziet, blijven seksuele handelingen met een minderjarige strafbaar.” De rechtbank wees erop dat de aanranding grote impact heeft gehad op het slachtoffer. „Hij heeft last van angst en gevoelens van onveiligheid.”

Bij het vonnis houdt de rechtbank rekening met het feit dat de vrouwen niet eerder zijn veroordeeld en de kans op recidive nihil wordt geacht. Het OM en de verdediging van de vrouwen hebben veertien dagen de tijd om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.