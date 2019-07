Prison break: drie gevangenen ontsnapt in België

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

RUISELEDE - In nog geen week tijd zijn drie gedetineerden erin geslaagd te ontsnappen uit de gevangenis in het West-Vlaamse Ruiselede. Twee wisten het complex te verlaten nadat ze een cipier hadden bedreigd en de deur met een brandblusser hadden geforceerd. De derde gevangene ontsnapte via de doucheruimte