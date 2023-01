Vrouw treft inbreker aan in haar bad, met kleren nog aan

Toen de vrouw ’s nachts bij haar huis aankwam, zag ze dat er een ruit was ingeslagen. Ze hoorde geluiden uit haar huis komen en belde onmiddellijk de politie. Agenten troffen de badende inbreker vervolgens aan in de badkamer. „De verdachte lag gekleed in een bad vol water”, aldus de politie in de Amerikaanse miljoenenstad.

De 27-jarige inbreker wilde geen verklaring geven waarom hij met zijn kleren nog aan in bad was gaan liggen.