Paris Hilton wil metaverse veroveren: ’Ik ben altijd al een undercover nerd geweest’

Hilton komt in haar Bentley aangereden op een privéfeestje op Neon Carnaval tijdens het festival Coachella, ziet CNN-verslaggever Samantha Murphy Kelly. Het is een herhaling van het feestje dat ze eerder al online hield, maar dan als online personage in haar Paris World. Dit is haar eigen online-ervaring op het gameplatform Roblox.

De opkomst bij haar virtuele Neon Carnival: 400 duizend gebruikers die Hilton zien schitteren. Dat is veertig keer zoveel als het aantal fysieke bezoekers dat kwam opdagen bij het festival dit jaar, aldus Hilton.

Ze is geen onbekende in de wereld van online-entertainment. Met oud en nieuw trad ze virtueel op als dj. En een online wereld kent zo zijn voordelen, want in Paris World kan je virtuele kleding kopen, een jetski gebruiken en betaald toegang krijgen tot de VIP-ruimte van een club. Een nieuwe wereld, een oud geluid. De metaverse die volgens techgoeroes straks dé online-plek is waar we rondhangen, lijkt in machtspolitiek verdacht veel op zijn voorganger, schreven we eerder in deze krant. Dus het is de vraag hoe groot Hilton daadwerkelijk kan worden in deze nieuwe wereld.

Undercover nerd

Voor Hilton is deze stap niets geks, zegt ze in gesprek met CNN Business: ,,Ik ben altijd al een undercover nerd geweest, geobsedeerd door alles wat te maken heeft met technologie en de toekomst. Nu is mijn nieuwe bijnaam: The Queen of the Metaverse.” Dit is een bijnaam die in het verleden gebruikte op de rode loper en op sociale media.

CNN beschrijft Hilton als ‘de influencer voordat de term überhaupt bestond’. Ze staat al jaren in de schijnwerpers, wat begon met haar reality tv-show ‘The Simple Life’ die in 2003 debuteerde en haar grote doorbraak betekende. Inmiddels probeert ze al een tijd naam te maken als zakenvrouw en bedenker. Zo investeert ze in verschillende techbedrijven.

Ook al is de toekomst van de metaverse onzeker, toch begrijpt Michael Inouye, een analist bij ABI Research, de keuze van Hilton: ,,Voor beroemdheden, net als voor merken, is het een nieuwe manier om met fans en het publiek in contact te komen. Dit kan bij virtuele evenementen zijn, concerten, optredens en meer. Het is een mogelijkheid om virtuele spullen te verkopen zodat fans hun toewijding in hun echte en virtuele leven kunnen laten zien.” Hij omschrijft dit in gesprek met CNN als ’een onderdeel van Hilton’s groeiende imperium’.