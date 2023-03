Rijswijkse statushouders die flexwoning weigerden moeten hotel verlaten van rechter

In totaal 81 statushouders – gezinnen en alleenstaanden - zitten sinds november 2022, samen met ruim 200 Oekraïners en 78 asielzoekers, in het Best Western Hotel en kunnen vanaf zaterdag terecht in hun nieuwe flex-onderkomen ’Hof van Elsenburg’. Het complex aan de Lange Kleiweg, waar ook spoedzoekers en studenten worden gehuisvest, werd de afgelopen maanden voor 1,2 miljoen euro opgeknapt. Maar niet iedereen ziet de ’tussenoplossing’ op de locatie van het voormalige asielzoekerscentrum zitten. In totaal 31 contracten werden niet getekend. De gemeente eiste via de rechter dat de groep het hotel op 1 april vrijwillig moet verlaten. Vrijdag werd de gemeente medegedeeld dat ’de vordering tegen de statushouders is toegewezen per 7 april zonder verdere voorwaarde’.

Beraden op vervolgstappen

Wethouder Gijs van Malsen (PvdA) stelt dat de uitspraak in lijn is met het standpunt van de gemeente. „We geven de mensen volgende week opnieuw de gelegenheid om te tekenen en gaan ons beraden op eventuele vervolgstappen voor het geval die nodig blijken te zijn”, aldus Van Malsen. De bestuurder zegt het te betreuren dat het zover heeft moeten komen. „We hebben een zeer zorgvuldig proces doorlopen, juist omdat het om mensen gaat.”

De fractie Rijswijks Belang, die de statushouders ’ondankbaar’ noemt, vindt dat de weigeraars hun kans hebben verspeeld. „Het is bijzonder dat ze nu alsnog een kans krijgen om te tekenen. Wat ons betreft waren de beschikbare flexwoningen meteen aangeboden aan de mensen die hier wel om zitten te springen”, zegt fractievoorzitter Marc Weterings.