De Bijenkorf schrapt banen en jaarlijkse lichtshow

Dat schrijft het bedrijf in een intern document, dat in handen is van het FD.

’Het retaillandschap is onrustig’, schrijft het warenhuis in het voorjaar van 2019 in het document aan medewerkers. ’De Bijenkorf merkt de impact hiervan.’ Om het tij te keren kondigt de Bijenkorf vervolgens een aantal maatregelen aan, waaronder een vermindering van het aantal fte’s.

Het bedrijf schrijft niet om hoeveel mensen het gaat, maar volgens meerdere ingewijden ontsloeg het warenhuis afgelopen voorjaar ruim dertig werknemers op het hoofdkantoor. Een andere bron spreekt van ’zestig mensen’. Ook annuleerde de Bijenkorf zijn duurste evenement van het jaar, dat gisteren zou plaatsvinden: Turn On The Lights.