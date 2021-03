Nieuwe vaccins volop in ontwikkeling: deze vier zijn veelbelovend

Valneva is een van de vier vaccins die al in een ver ontwikkelingsstadium zijn. Ⓒ ANP / HH

Na een hobbelige start lijken we goed op weg met de vaccinatie tegen Covid-19. Maar we zijn er nog lang niet, schrijven onderzoekers op de website van het wetenschappelijke tijdschrift ScienceNews. De elf (deels) goedgekeurde vaccins zijn nu bij zo’n 450 miljoen mensen ingeprikt, dat is slechts 1,3 procent van de wereldbevolking. Nieuwe kandidaat-vaccins zijn in aantocht, waaronder een aantal veelbelovende.