Handhaving krijgt ’hell of a job’ bij vervroegde horecasluiting

Een begrijpelijke keuze vanuit het zorgperspectief, maar „vanuit het handhavingsperspectief zaten we hier niet op te wachten”, zegt Struijs. „De ’summer of love’ komt eraan. We hebben gezien dat veel mensen, niet alleen jongeren, behoefte hebben aan uitgaan en op terrassen zitten tot diep in de nacht. We verwachten dat mensen nu ergens anders hun heil gaan zoeken”, zegt de vakbondsvoorzitter, doelend op privéfeestjes en een verplaatsing naar het park. „Links- of rechtsom gaat dat gepaard met geluidsoverlast, dus dat vraagt veel van de handhaving. We zullen op de excessen gaan inzetten.”

Bekijk ook: Horeca mogelijk middernacht al dicht

Gedoe

Ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, verwacht dat met de verscherpte maatregelen er weer een „flinke hap” werk bijkomt voor handhavers. „Twaalf uur is natuurlijk een hele redelijke en mooie tijd, maar er is dan ook al flink gedronken en dat kan gedoe opleveren.” Dat met de herinvoering van beperkende maatregelen de teugels weer worden aangehaald, vraagt veel van mensen, stelt de voorzitter. „Ik ben benieuwd hoe dat gaat.”

Onduidelijk is nog wanneer en voor hoe lang de vervroegde horecasluiting gaat gelden. Van de Kamp: „Het zou me niet verbazen als ze er geen eindtermijn aan geven, want de vorige keer moest de datum elke keer worden verschoven en dat leverde veel gedoe op.”