Offensief tegen steekwapens jongeren

„Bij een deel van de jongeren is het idee ontstaan dat je een wapen moet dragen”, zegt de minister in gesprek met De Telegraaf. „Daar moeten we vanaf, zeker gezien de verschrikkelijke dingen die de afgelopen tijd zijn gebeurd.”

Kritische burgemeesters eisen na recente incidenten een landelijk messenverbod voor minderjarigen. Volgens de CDA-bewindsman is dat niet nodig. Hij nodigt burgemeesters, officieren van justitie en politiemensen uit om gebruik te maken van regels die er al zijn.

Grapperhaus wil onder meer dat kluisjes op scholen worden uitgekamd. „In scholen en de omgeving daarvan preventief fouilleren en zoeken, daar ben ik zwaar voorstander van.”

De politie zag het aantal steekincidenten met jongeren toenemen en ook bij stichting Halt komen meer jongeren na verboden wapenbezit, vaak vanwege een gevoel van onveiligheid.

Ouders spelen een cruciale rol om dat te voorkomen en zijn volgens deskundigen verantwoordelijk voor wat hun kroost uitspookt. Maar het is de vraag of je dat wettelijk moet willen regelen, zeggen zij.