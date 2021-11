Journalist Beugel weg uit Griekenland na bedreigingen

Direct na de persconferentie wist Beugel niet wat er was gebeurd op sociale media. ’s Avonds ging ze - met haar hoed op - iets bij de supermarkt halen. „Toen ik uit de winkel door een donkere straat naar huis liep, gooide een man een steen naar mijn hoofd. Hij schold me uit voor Turkenhoer en Turkse spion en zei dat ik naar Erdogan (Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.) moest. De steen schampte mijn voorhoofd. Toen ben ik heel hard naar huis gerend. Dat was even schrikken. Er is daarnaast sprake van een digitale heksenverbranding.”

Beugel zegt niet te worden beschermd door de Griekse autoriteiten, maar krijgt steun van persorganisaties als de Nederlandse NVJ.