Botter met zestien opvarenden omgeslagen op Eemmeer

Veertien opvarenden zijn door passanten en een reddingboot uit het water gehaald en naar een nabijgelegen jachthaven gebracht. Daar worden ze verder opgevangen. Twee mensen zijn nog bij het omgeslagen schip.

Volgens Search and Rescue IJsselmeergebied wordt er niemand vermist. Waardoor de botter is omgeslagen is nog niet bekend. Rijkswaterstaat is aanwezig met een berger om het visserschip weer overeind te krijgen.