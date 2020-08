Tieners opgepakt om mishandeling jongens in Berkel-Enschot

Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

GOIRLE - Twee 16-jarige jongens uit Goirle zijn woensdagochtend door de politie van hun bed gelicht. Ze zijn aangehouden in verband met de zware mishandeling van vrijdag 14 augustus aan de Spoordijk in Berkel-Enschot. Een 15-jarige jongen uit Tilburg werd later op de dag ook opgepakt.