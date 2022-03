Rutte predikt doorzettingsvermogen op NAVO-top over Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is inmiddels een maand oud, maar Moskou lijkt nog niet in te binden. De NAVO moet „doorzetten met de sancties” tegen Rusland, en „in het leveren aan Oekraïne van militaire steun waar we kunnen en humanitaire steun”, aldus Rutte. De militaire alliantie probeert buiten de oorlog te blijven, maar haar lidstaten leveren niet-lid Oekraïne wapens en andere hulp.

Rutte en zijn collega’s van de andere 29 NAVO-landen bespreken op het hoofdkwartier in Brussel verder de versterking van de lidstaten aan de oostgrens van het bondgenootschap. Die zijn bezorgd om het oprukken van Rusland. „In die zin is vandaag ook een bijeenkomst van vastberadenheid, van tonen dat we eensgezind zijn”, zegt Rutte.

De Verenigde Staten waarschuwen al geruime tijd dat Rusland erover zou denken in Oekraïne naar chemische wapens te grijpen. De NAVO moet daarop voorbereid zijn, stelt de premier.