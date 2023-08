Nederlandse scouts van kampterrein naar Seoul gebracht

Het gaat om circa 36.000 scouts en vrijwilligers die met meer dan duizend bussen naar verscheidene plaatsen in de regio van de Zuid-Koreaanse hoofdstad gaan, berichten Zuid-Koreaanse media. Slechts 4400 gaan naar de gemeente Seoul waar de regering op zeventien plekken onderdak heeft weten te regelen. De helft gaat naar de regio Gyeonggi bij Seoul.

De regering besloot inderhaast vervoer en opvang te regelen, maar dat bleek voor zo veel tieners niet gemakkelijk. Toch is er plek gevonden in onder meer universiteitscomplexen en andere onderwijs- en sportinstellingen. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse scouts is dinsdagmiddag Nederlandse tijd een deel van de Nederlanders inmiddels aangekomen, een ander deel is nog onderweg. De nieuwe accommodaties zijn „een stuk luxer dan een tent”, stelt de woordvoerster, die zegt dat de deelnemers het naar hun zin hebben.

Bekijk ook: Bussen met airconditioning naar duizenden oververhitte padvinders gestuurd

Blamage

De Zuid-Koreaanse media en politiek beschouwen de chaotische jamboree als een blamage voor het land. De bijeenkomst van 43.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen was al in opspraak geraakt door de slechte voorbereiding op de zeer warme zomerdagen. Net toen de problemen rond de hitte leken te zijn bedwongen, werd maandag de waarschuwing gegeven dat donderdag een tyfoon aan de zuidkust wordt verwacht en de deelnemers weg moeten van het lage polderterrein aan de kust bij Saemangeum, circa 175 kilometer ten zuiden van Seoul. Een deel van de deelnemers vertrok vorige week zelf al vanwege de aanhoudende hitte.

K-pop

De regering heeft extra geld in de resterende dagen van de jamboree gestoken en heeft opvang in en rond Seoul en een alternatief programma geregeld, met toeristische uitstapjes om Zuid-Korea te leren kennen. Het programma is ook met een dag ingekort en sluit nu vrijdagavond af met een popconcert in het Sangam World Cup stadion in het westen van Seoul. Daar draait het om K-pop en de groep BTS wordt verwacht. Maar twee leden zitten momenteel in militaire dienst. Een parlementariër heeft het opperbevel opgeroepen de twee verlof te geven omdat volgens hem het land al zo diep in verlegenheid is gebracht.

Politieke partijen verwijten elkaar de tekortkomingen van de Wereldjamboree. De huidige regeringspartij verwijt de vorige regeringspartij het initiatief genomen te hebben de bijeenkomst in Saemangeum te houden. De huidige oppositiepartij verwijt de regering te hebben gefaald bij de organisatie.