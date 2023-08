Nederlandse scouts van kampterrein naar Seoul gebracht

SAEMANGEUM - In Zuid-Korea worden circa 2000 Nederlandse en tienduizenden andere deelnemers aan de Wereldjamboree verhuisd van het evenemententerrein aan de zuidwestkust naar de hoofdstad Seoul en omgeving. De bijeenkomst van 43.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen was al in opspraak geraakt door de slechte voorbereiding op de zeer warme zomerdagen.

Britse scouts arriveren in Seoul na het verlaten van het kamp in Saemangeum. Ⓒ ANP / EPA