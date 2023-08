Wereldjamboree in Zuid-Korea ingekort als gevolg van tyfoon

De deelnemers moeten het terrein van de Wereldjamboree verlaten en worden naar de hoofdstad Seoul gebracht waar de Zuid-Koreaanse overheid voor opvang zorgt. In Seoul wordt een alternatief programma voor het evenement georganiseerd en de sluitingsceremonie van het evenement is volgens de planning op 11 augustus.

De gevreesde tyfoon wordt donderdag aan de zuidkust van het land verwacht. Het evenement van de circa 43.000 scouts is zes dagen geleden begonnen op een groot terrein dat laag aan de zuidwestkust ligt. Het gaat om ingepolderde wadden. De Wereldjamboree werd ook geplaagd door de erg hoge zomertemperaturen, maar volgens Zuid-Koreaanse media waren de ergste problemen met de hitte op het grote festivalterrein net opgelost.

Nationale schande

De Zuid-Koreaanse overheid was door de hitte al druk met het evenement. Zo werden onder meer militaire artsen en apparatuur voor airconditioning gestuurd toen deelnemers in het enorme tentenkamp zonder schaduw onwel werden door de hitte. Zuid-Koreaanse media hebben uitvoerig bericht over de tekortkomingen in Saemangeum en noemden de organisatie een nationale schande.

De regering van president Yoon Suk-yeol probeert nu nog wat te maken van de resterende dagen. Er wordt 48 miljoen euro extra in de jamboree gestopt en deelnemers die niet eerder vertrekken dan gepland, zouden getrakteerd moeten worden op toeristische uitstapjes. Premier Han Duck-soo sprak in het weekend al over "een alternatief programma gericht op kennismaking met de Zuid-Koreaanse industrie, cultuur, geschiedenis en natuur".

Nederlandse scouts: vertrouwen in alternatief programma

De Nederlandse delegatie op de Wereldjamboree in Zuid-Korea reageert goed op het besluit van de organisatie om het internationale scoutingevenement aan te passen. Een woordvoerder van Scouting Nederland zegt dat de sfeer gemoedelijk is, ondanks de drastische wijzigingen in het programma. Vanwege naderend noodweer in de buurt van het evenemententerrein in de Saemangeum-polder worden alle deelnemers en vrijwilligers overgeplaatst naar locaties in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

De woordvoerster van de Nederlandse scouts spreekt van een preventieve evacuatie. "Het wekt vertrouwen dat er goed wordt gekeken naar het weer en de gevolgen daarvan voor het terrein en de organisatie", zegt ze. Volgens de zegsvrouw worden de zo'n 43.000 scouts die in Zuid-Korea zijn vanaf dinsdag met bussen overgebracht naar hotels en andere accommodaties in en rond Seoul. Onder hen zijn ongeveer 2000 Nederlanders: 1250 scouts tussen de 14 en 18 jaar en 750 oudere vrijwilligers die als staf mee zijn.

Veel van de bussen staan al op het terrein van de jamboree vanwege de airconditioning in de voertuigen, zegt de woordvoerster van de Nederlandse delegatie. De afgelopen dagen werd het vierjaarlijkse scoutingevenement geplaagd door hoge temperaturen. Meer dan honderd deelnemers moesten in het ziekenhuis worden behandeld omdat ze onwel waren geworden door de hitte. Van de Nederlandse scouts moesten er acht worden nagekeken bij de EHBO-post van de jamboree. Inmiddels voelen zij zich weer goed, laat de woordvoerster maandag weten.

Hoe de jamboree er de rest van de week gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Volgens de Nederlandse zegsvrouw wordt het een "heel alternatief programma", maar ook zij kent de details nog niet. "Daar wordt nu druk aan gewerkt. Het is in ieder geval de bedoeling dat het programma zich in en rondom Seoul afspeelt, zodat de deelnemers er vanuit hun hotels en resorts gemakkelijk naartoe kunnen."