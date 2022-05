Politie ontvangt tiental tips over aanranding jonge vrouw in trein van Amsterdam naar Alkmaar

De politie is momenteel bezig met bekijken van camerabeelden. De man heeft een opvallende tatoeage in het gezicht.

De politie sprak eerder al van een ernstig feit. „Dit is verschrikkelijk voor het slachtoffer. We willen de dader zo snel mogelijk aanhouden.” Mensen die een vermoeden hebben wie de man is, worden verzocht contact op te nemen met de politie. De opvallende tatoeage in het gezicht van de verdachte kan mogelijk helpen bij het opsporen van de man die verder wordt omschreven als ongeveer 40 jaar oud, kalend met kort blond haar en 1,70 meter lang.

De NS heeft sinds april 2020 een telefoonnummer (06-13181318) waar treinreizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren dat via WhatsApp of sms kunnen melden bij de NS-meldkamer. Bij situaties waarbij spoedeisende hulp nodig is moet 112 gebeld worden.