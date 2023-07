Twee verdachten aangehouden voor aanslag op ’tattookiller’ Cor P.

P. (40), die zou hebben behoord tot een crimineel moordcommando genaamd de ’tattookillers’, werd op 4 januari vorig jaar in de Dominicaanse badplaats Las Terrenas beschoten door twee mensen op een scooter. Hij raakte hierbij zwaargewond. Hij was sinds 2020 voortvluchtig en werd na de mislukte moordaanslag aangehouden in het ziekenhuis en overgebracht naar de cel in Nederland.

Cor ’De Paling’ P. Ⓒ Politie

Camerabeelden

Van de vermoedelijke schutters zijn camerabeelden gemaakt. Deze werden eerder bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond. Mede door een tip naar aanleiding van die uitzending, konden de verdachten worden gearresteerd. De rechter-commissaris besloot dinsdag dat zij nog veertien dagen vast blijven zitten.

De politie ging ervan uit dat de twee mannen speciaal vanuit Nederland waren ingevlogen om P. te liquideren. Waarom hij dood moest, is niet duidelijk. P. werd eerder verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009, maar werd na een eis van levenslang vrijgesproken. Ook Kuut zou tot de tattookillers hebben behoord. Het OM ging in hoger beroep tegen de vrijspraken.