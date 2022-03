Terrasweer op komst: weekend met veel zon

Donderdagochtend is het in het westen en zuidwesten nog bewolkt, maar later op de dag breekt de zon overal door. Donderdag en vrijdag worden zonovergoten dagen. In theorie kan de zon op deze dagen zelfs elf uur schijnen; op de meeste plaatsen gaan we de negen uur wel halen, dat meldt Weeronline. Perfect weer om bij op het terras te gaan zitten dus.

Tot zeker begin volgende week blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Dit weekend blijft het vooral zaterdag nog zonnig. Zondag wordt het wat meer bewolkt, maar ook dan komt de zon zo’n zes uur tevoorschijn. In de weekenden koelt het wel wat af naar zo’n 5 tot 9 graden met in de nacht kans temperaturen rond het nulpunt.