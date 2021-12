Enorme ster van Sagrada Familia voor het eerst verlicht

De ster is 7,5 meter breed, weegt zo’n 5,5 ton en is gemaakt van staal en glas. Deze zal overdag het zonlicht opvangen en weerkaatsen. In de avond wordt de ster, die 1,5 miljoen euro heeft gekost, van binnenuit verlicht.

Skyline

Kardinaal en aartsbisschop van Barcelona Joan Josep Omella heeft de Ster van Bethlehem gezegend. Architect Antoni Gaudi volgde de ceremonie volgens hem „diep ontroerd vanuit de hemel.” Omella zei verder dat de ster de skyline van Barcelona voor altijd zal veranderen en helpt om „de grote duisternis van de pandemie” te beëindigen.

De bouw van de Sagrada Familia begon in 1883, naar het ontwerp van Gaudi. De werkzaamheden gingen verder na de dood van de Catalaanse architect in 1926, maar de basiliek is na al die jaren nog steeds niet klaar. Volgens de laatste schattingen zal het wereldberoemde bouwwerk op zijn vroegst in 2030 af zijn.