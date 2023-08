Noodweer trekt spoor van verwoesting in het oosten van Duitsland

Vooral de deelstaat Brandenburg werd zwaar getroffen door extreme regenval en hagelbuien. De burgemeester van de plaats Brandenburg an der Havel is geschrokken. „Dit heb ik in deze omvang werkelijk nog nooit meegemaakt.” Het weerbureau DWD zegt dat de windstoten een maximale snelheid van 148 kilometer per uur hebben bereikt.

Ook in Saksen en Thüringen is er veel schade, met name door omvallende bomen en overstromingen. Er zijn bijvoorbeeld kelders en garages onder water gelopen. Twee vrouwen raakten zwaargewond doordat ze geraakt werden door omvallende bomen, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht.

De autoriteiten moeten nog inschatten hoe groot de schade precies is en hoelang het gaat duren om het op te ruimen, als het onweer van donderdag niet voor nog meer schade zorgt. Veel wegen waren woensdag in ieder geval nog onbegaanbaar.