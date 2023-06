Premium Het beste van De Telegraaf

Wie pakt het medische bonnetje van diplomaat? Rel rond rekening overleden voormalig Nederlands consul in Thailand

Bangkok - Het overlijden van de voormalig Nederlands consul van Thailand heeft voor een relletje gezorgd in het land. Het ziekenhuis waar Richard Ruijgrok overleed weigerde zijn lichaam vrij te geven, omdat de rekening niet werd voldaan. In Thaise media wezen betrokkenen naar elkaar over wie het bonnetje moest oppakken.