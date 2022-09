China roept op ’crisis’ in Oekraïne binnen de perken te houden

Een vreedzame oplossing van het conflict is noodzakelijk, zei Yi, die eraan toevoegde dat besprekingen tussen Kiev en Moskou nodig zijn die rekening houden met de „gerechtvaardigde bezorgdheid over de veiligheid.”

Rusland begon de invasie van Oekraïne op 24 februari dit jaar. Sinds vrijdag zijn in de bezette gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne haastig georganiseerde Russische referenda gaande over aansluiting bij de Russische Federatie. VN-chef António Guterres heeft de annexatie van de regio’s Loehansk, Donetsk en het zuidelijke Cherson en Zaporizja een ’schending van de internationale rechtsorde’ genoemd.

Bekijk ook: China boos om Oekraïense toenadering naar Taiwan

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, die na Yi het woord voerde, wuifde de kritiek op de volksraadplegingen in de betreffende regio’s weg. Volgens Sergej Lavrov is die woede daarover niet terecht omdat de voorouders van de mensen daar al eeuwen in Rusland leven. Hij wierp het Westen, de VS voorop, voor de wereld in blokken te willen verdelen. „Je bent voor of je bent tegen ons.” Lavrov waarschuwde de Amerikanen bovendien „met vuur te spelen” inzake Taiwan.

Bekijk ook: Bufferstaten Rusland ruiken bloed

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping troffen elkaar deze maand nog in Oezbekistan. Het was hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds de Russische inval.

Moskou probeert de banden aan te halen met Aziatische landen, vooral met grootmacht China. Dat koopt veel olie van het grondstofrijke Rusland en heeft de oorlog niet hardop veroordeeld.