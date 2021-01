Dieven brengen auto gehandicapte vrouw terug: ’We kenden uw situatie niet’

De auto is van de 56-jarige Maria Elena Barile Damiani en werd gestolen op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Bari. De dochter van de vrouw, Rita, deed een oproep op sociale media en vroeg de dieven of ze met hun hand over hun hart wilden strijken.

En dat trokken de criminelen zich aan. Afgelopen weekend werd de auto, die is uitgerust met een rolstoel en een platform voor het vervoer van gehandicapten, teruggevonden. Op het briefje dat ze in de auto gelegd hadden was te lezen. „Wij hebben ook een hart. Excuses, we kenden uw situatie niet. Was getekend: de dieven.”

Rita bedankt op Facebook iedereen voor de hulp. De hele situatie heeft de familie op een idee gebracht, zo schrijft ze. „Het zou leuk zijn om een geldinzamelingsactie te starten om zo’n auto ter beschikking te stellen, met gratis verhuur voor degenen die het nodig hebben.”