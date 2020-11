Arnhemse voetbalmakelaar: ’Vriendschap met Maradona was een geschenk uit de hemel’

2017: Atalay Mutlu kust de tatoeage van Che Guevara op de arm van zijn idool Diego Maradona. Ⓒ Eigen foto

Arnhem - De grootste wens Atalay Mutlu (52) uit Arnhem kwam in 2017 uit toen hij zijn idool Diego Maradona twintig dagen lang van dichtbij kon meemaken. De voetbalmakelaar werd gevraagd het verblijf en de trainingsstage van de toenmalige club van de wereldster in het Brabantse Mierlo te regelen. Dat mondde uit in een innige vriendschap. Mutlu is kapot van het overlijden van de excentrieke Argentijnse voetballer/coach.