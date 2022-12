Premium Het beste van De Telegraaf

’De patissiers hebben dag en nacht doorgewerkt’ Voetbalgekte bij Marokkaanse bakkers: ’Nog nooit meegemaakt’

Een medewerker van boulangerie Marrakech in Amsterdam laat een Marokko-taart zien. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - De voetbalgekte is toegeslagen bij de Marokkaanse bakkers in ons land. Taarten in groen en rood, de kleuren van de Marokkaanse vlag, vliegen als warme broodjes over de toonbank. „Het is een gekkenhuis, de Marokko-gekte is te vergelijken met de Oranje-gekte”, zegt Fariss Berkane, eigenaar van boulangerie Marrakech in Amsterdam. Hij kan de vraag naar de speciale Marokko-taarten niet meer aan. „We waren voor de middag al uitverkocht.”