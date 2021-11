Minister De Jonge: ’13 omicronbesmettingen op vluchten Schiphol’

Van de ruim 600 passagiers die in twee vliegtuigen arriveerden uit Kaapstad en Johannesburg op Schiphol, bleek eerder dat er 61 positief waren getest op corona. Bij dertien van hen is de nieuwe virusvariant vastgesteld, meldt het RIVM.

De besmette passagiers verblijven momenteel in een coronahotel nabij luchthaven Schiphol. Mensen met klachten moeten daar zeven dagen binnenblijven. Er is beveiliging aanwezig.

Reizigers die sinds afgelopen maandag zijn teruggekeerd uit zuidelijk Afrika krijgen van De Jonge de dringende oproep zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Vanaf zondag kunnen zij een afspraak maken via het speciale nummer 0800-5005.

Ook kunnen mensen die uit Zuid-Afrika terugkomen via Schiphol zich op de luchthaven vanaf zondag direct na aankomst laten testen op het coronavirus. De GGD Kennemerland heeft hiervoor op de luchthaven een speciale teststraat ingericht.

Het gaat om reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Lesotho en Eswatini (Swaziland). Voor deze landen geldt inmiddels een inreisverbod voor niet-EU-burgers. Nederlanders kunnen nog wel heen en weer reizen naar zuidelijk Afrika. Bij terugkomst in Nederland moeten zij een dubbele negatieve testuitslag hebben en bij aankomst minstens vijf dagen in thuisisolatie. De gemeente komt volgens De Jonge controleren of zij daadwerkelijk thuisblijven.

Omicronvariant in meerdere Europese landen

België was het eerste Europese land waar de variant werd vastgesteld, zaterdag gevolgd door Engeland en Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid van vaccins.

