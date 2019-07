Van wie is deze kangoeroe in Epe?

Niet de kangoeroe uit het verhaal. Ⓒ Politie Epe

EPE - Wie o wie weet van wie deze kangoeroe in Epe is? Dat was de vraag die de politie van Epe maandagochtend bezighield. Het dier was maandagmorgen loslopend gespot in het Gelderse Epe. De politie ging via Facebook op zoek naar de eigenaar van het ’vliegensvlugge dier’.