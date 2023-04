Stikstofbeleid vertraagd, Brussel heeft langer tijd nodig

Een akkoord vanuit Brussel kost meer tijd dan verwacht, vertellen Haagse bronnen. Het zou gaan om ’een paar weken vertraging’. Dat er vertrouwen is dat Brussel de regeling uiteindelijk wel goedkeurt, zit hem in de aanvullende vragen die Brussel drie weken geleden aan het ministerie stelde. „Die vragen zijn vooral technisch van aard, en gaan over de uitvoering”, zegt een ingewijde. In de geregelde onderlinge contacten zouden bovendien ’geen signalen’ zijn gegeven die erop duiden dat Brussel de regeling zou afkeuren.

Evengoed loopt het stikstofbeleid van het kabinet dus wel weer vertraging op. Eigenlijk had de regeling in april duidelijk moeten zijn, maar die deadline wordt dus niet gehaald. Premier Rutte erkent in een reactie dat het kabinet nog wacht op toestemming vanuit Brussel. Rutte wil het echter geen vertraging noemen. Ook vanuit Brussel klinkt dat er geen vertraging is, omdat een termijn van twee maanden ter beoordeling pas gaat lopen als alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.

Piekbelasters

In november heeft het kabinet een regeling aangekondigd om ongeveer 3000 zogeheten piekbelasters een uniek aanbod te doen om te stoppen. Boeren en bedrijven die veel stikstof uitstoten, krijgen een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Bedrijven die veel stikstof uitstoten en vrijwillig stoppen krijgen een bedrag dat optelt tot 120 procent van de waarde van het bedrijf. Daarmee wil het kabinet op korte termijn de stikstofcrisis enigszins beteugelen en PAS-melders (boeren die buiten hun schuld illegaal zijn geworden door gestuntel van de overheid) legaliseren.