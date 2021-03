Studenten VS de lucht in voor spring break

Hun feestdrang leidt tot confrontaties met de politie. Afgelopen weekend werden 150 feestvierders gearresteerd in Miami. Zij trokken zich niets aan van de nog altijd geldende coronamaatregelen in deze stad, waaronder een avondklok. Twee agenten raakten gewond toen zij probeerden in te grijpen. „Er komen hier allerlei lui naartoe met de verkeerde bedoelingen”, aldus de burgemeester van Miami.

De voorjaarsvakantie is traditioneel een aanleiding voor studenten van universiteiten uit alle uithoeken van de Verenigde Staten om af te reizen naar het zuiden. Afgelopen zondag passeerden ruim 1,34 miljoen passagiers de controleposten op Amerikaanse vliegvelden, het hoogste dagaantal in een jaar en 86 duizend meer dan dezelfde datum in 2020. Toen was de coronacrisis net tot pandemie verklaard en waren in de Verenigde Staten nog geen verregaande coronamaatregelen ingevoerd.

Het heetgebakerde feestgedruis komt ver vóór het symbolische einde van corona in de VS dat president Biden voor ogen heeft: 4 juli, Onafhankelijkheidsdag. Tijdens zijn eerste ’primetime address’ afgelopen donderdag stelde hij die datum in het vooruitzicht als moment waarop alle Amerikanen die dat willen gevaccineerd kunnen zijn.

Na een deprimerende winter met op het hoogtepunt in januari meer dan 250.000 dagelijkse besmettingen zijn er nu gemiddeld ruim 50.000 besmettingen per dag. Ongeveer 11% van de bevolking is volledig gevaccineerd. Het is te hopen dat het land niet toch nog wordt overspoeld door de zoveelste coronagolf.