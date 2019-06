Opnieuw stroomstoring in Amsterdam

Er komen meldingen binnen van stroomuitval in onder andere Frans Halsbuurt en de Weteringbuurt.

Liander zegt dat monteurs onderweg zijn en voorspelt dat de storing rond half een vannacht is verholpen.

Eerder op de dag viel de stroom in het gebied rondom de Haarlemmerstraat al uit door een brand in een verdeelstation aan het Singel. Het is onduidelijk wat de reden van de stroomuitval nu is.