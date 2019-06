Stroomstoring Amsterdam grotendeels opgelost

De stroom in Amsterdam in een groot deel van het centrum viel dinsdagavond opnieuw uit. Het ging volgens netwerkbeheerder Liander om delen van de postcodes 1017 en 1072 gaan. Daar vallen onder andere het Rembrandtplein, het Leidseplein en een deel van De Pijp onder. Veel terrassen moesten het doen met kaarslicht.

Er kwamen meldingen binnen van stroomuitval in onder andere de Frans Halsbuurt en de Weteringbuurt.

Eerder op de dag viel de stroom in het gebied rondom de Haarlemmerstraat al uit door een brand in een verdeelstation aan het Singel. Het is onduidelijk wat de reden van deze stroomuitval is.