Zoektocht bij wak in Zeeland

Video

Vrouw geschokt door opmerkelijke hobby van date

Tijdens een date in het programma Lang Leve de Liefde onthult Tom aan zijn mogelijk toekomstige vlam Marieke wat hij graag in zijn vrije tijd doet. En daar schrikt ze van. Of Tom's openbaring invloed gaat hebben op de rest van deze date is woensdagavond om 19:00 uur te zien op SBS6.